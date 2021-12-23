Салехард, , 08:33 — REGNUM В Салехарде новый мост через реку Шайтанку сдадут до конца декабря. Об этом подрядчики строительства сообщили телекомпании «Вести Ямал».

Салехард Westzap.ru

Напомним, долгожданный мост через реку Шайтанка должен был введён в эксплуатацию в ноябре. Но планы строителей сорвали ранние морозы. Не выдерживала импортная техника, её буквально пришлось отогревать. Дизельный генератор приходилось постоянно ремонтировать.

Строители, чтобы порадовать жителей Салехарда уже в 2021 году новым мостом, трудятся на объекте круглосуточно, в две смены. Уже поставили ограждения, соединяют мост с дорогой, устанавливают отбойники.

Как ранее сообщали в администрации Салехарда, изыскательные работы по реконструкции моста через Шайтанку начались в 2016 году, срок завершения работ — четвертый квартал 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Ямала морозы сдвинули сроки сдачи моста через Шайтанку