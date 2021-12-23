Москва, 23 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Москве подведены итоги 2021 года проекта «Московское долголетие», созданного для людей старшего поколения. Уходящий год стал для проекта годом возрождения и инноваций, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

Самыми популярными направлениями в 2021 году в онлайн-формате стали гимнастика, английский язык, танцы и занятия, посвященные красоте и стилю.

В настоящее время очные занятия посещают около 15 тыс. москвичей старшего возраста (открыто более 500 групп). На улице тренируются около 50% участников проекта. Дистанционно занимаются около 83 тыс. человек. Для них открыто около 3,7 тыс. групп.

Среди ярких и интересных событий в 2021 году проведено 10 онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, пять модных коллекций, снят полнометражный фильм. Также возобновились очные занятия на свежем воздухе.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году планируется увеличить расходы на реализацию программы «Московское долголетие».

Читайте подробнее: Расходы на «Московское долголетие» планируется увеличить на 20%