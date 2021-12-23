Москва, 23 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» симптомы могут появиться уже на следующие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что инкубационный период при заражении «Омикроном» чаще всего занимает от трёх до шести дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что штамм «Омикрон» станет доминантным во многих странах Европы уже в ближайшие недели.

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