Сеул, , 08:30 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,9%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).

Южная Корея Kenny J Lee

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По мнению экспертов, низкие темпы роста обусловлены замедлением южнокорейского экспорта на фоне экономического спада в Китае и эффекта низкой базы, а главным фактором, определяющим тенденции экономики в первой половине следующего года, остаётся то, насколько страна справится с нынешним ухудшением эпидемической ситуации.

По прогнозам, рост частного потребления в 2022 году не превысит 3,1%, тогда как темпы роста индекса потребительских цен в первой половине года достигнет 1,9%.

В текущем году темпы экономического роста страны составят 3,9%.

«Несмотря на высокие объёмы экспорта, восстановление экономики во второй половине года замедлилось из-за четвертой волны коронавирусной инфекции», — сообщили эксперты KERI.