Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Жителям Грузии, возможно, придётся привиться от COVID-19 не только третий, но и четвёртый раз. Об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Думаю, что на каком-то этапе будет необходимо вводить четвёртую дозу. Четвёртую дозу сделали уже около тысячи человек. В основном, это те, кто привился китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, но должны были выехать в страны, где не признают вакцины, не авторизированные FDA и EMA», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что в Израиле уже объявили о необходимости вкалывать четвёртую дозу лицам старше 60 лет и медицинским работникам. Врач также призвал ускорить процесс по вакцинации от COVID-19 третьей дозой прививки. Он считает, что это должно защитить людей от нового штамма «Омикрон».

Ранее Гамкрелидзе призвал с января 2022 года полностью привитыми от COVID-19 считать только тех, кто привился три раза.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 22 декабря, выявили 24 случая заражения штаммом «Омикрон». Замглавы минздрава республики Тамар Габуния сообщила, что все носители новой мутации были привиты.

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