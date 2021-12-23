Киев, , 08:29 — REGNUM Ревакцинацию дозой вакцины от COVID-19 медицинских работников и сотрудников школ-интернатов вводят власти Украины. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба украинского минздрава.

Вакцинация от коронавируса. Украина Facebook.comUkrmilitarymedic

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

"На Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что украинские медицинские работники смогут получить третью дозу вакцины от нового заболевания не ранее шести месяцев после прохождения полного курса вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение ввести с 15 января в американской столице Вашингтоне новые ограничения, касающихся посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, концертных залов, спортивных клубов и ряда других заведений, было принято городскими властями.