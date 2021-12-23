Москва, , 08:27 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она станет семнадцатой по счёту.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Читайте также: Песков объяснил, какие СМИ пустят на пресс-конференцию Путина

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, местом проведения конференции выбран московский Манеж. Старт мероприятия запланирован на 12:00 мск. Пресс-конференция будет проведена в очном формате, а не по видеосвязи, как в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Пескова, это удалось сделать благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и «относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения».

Всего на большую пресс-конференцию аккредитованы 507 журналистов — это представители российских и международных средств массовой информации. Для сравнения: в 2020 году задать вопросы российскому лидеру получили право более 770 представителей прессы.

Добавим, что аккредитацию получили также корреспонденты нескольких СМИ, признанных в России иностранными агентами. Также на пресс-конференции будет присутствовать лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак.

Также по теме: Президент России Путин запланировал провести большую пресс-конференцию

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году президенту РФ Владимиру Путину пришлось отказаться от живого общения с журналистами из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из своей резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные же участники могли задать вопрос Путину по видеосвязи.

Напомним, самая длительная пресс-конференция состоялась в 2008 году, она продолжалась четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов. В 2020 году Путин разговаривал с журналистами 4 часа 29 минут и за это время ответил на 68 вопросов. При этом рекорд по количеству журналистов, желающих попасть на пресс-конференцию, был поставлен в 2019 году: тогда было аккредитовано 1895 представителей СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналист с Чукотки спросит президента Путина, когда он приедет в регион