Нью-Дели, 23 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Детёнышей животных утепляют в национальном парке Казиранга одеялами от необычно холодной зимы на северо-востоке Индии. Об этом 23 декабря сообщает телеканал NDTV.

Носорог

Руководство Центра реабилитации и охраны дикой природы при национальном парке предоставило большой запас тёплых одеял для утепления детёнышей, так как температура воздуха в Казиранге по ночам стала опускаться до +10 градусов, что непривычно холодно для этих мест. Ветеринарный врач Центра Самсул Али пояснил, что одеяла закрепляют на слонятах и детёнышах носорогов на манер попоны с помощью крепких шнуров.

Кроме того, животным в национальном парке выделили дополнительное питание, обогащённое витаминами, для поддержки здоровья в необычно холодное время. В настоящее время в парке под присмотром служащих находятся девять слонят, несколько детенышей носорогов, один тигрёнок и другие животные.

Кизиранга — национальный парк на северо-востоке Индии, в котором обитают около 30 видов животных, находящихся под угрозой вымирания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии за десять лет от удара током погибли около 600 слонов. Животные гибнут из-за сокращения площади их обитания на фоне деятельности человека, а также из-за незаконных подключений к линиям электропередачи.