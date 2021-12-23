Рамалла , 23 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Двусторонние отношения Палестины и США обсуждались в ходе входе встречи палестинского президента Махмуда Аббаса и помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом 22 декабря сообщило агентство WAFA.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Переговоры состоялись резиденции Аббаса в Рамалле. Кроме того, президент рассказал Салливану о ситуации в Палестине и заявил о необходимости «прекратить оккупацию палестинских земель со стороны Израиля». Представитель Вашингтона подтвердил приверженность США решению ближневосточного конфликта через создание двух государств. Салливан также подчеркнул важность диалога для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря представители США и Палестины впервые за пять лет провели раунд переговоров, посвященных экономическим проблемам.