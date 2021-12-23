Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM В Улан-Удэ, где произошла авария на ТЭЦ-1, подготовлено 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС. Об этом 23 декабря сообщает оперативный штаб республиканского правительства.

ТЭЦ

Температурный режим в образовательных учреждениях находится на контроле. Школьники находятся на дистанционном обучении, но в образовательных учреждениях давление поддерживается, дабы не разморозить объекты. Все руководители школьных учреждений находятся на местах.

«По городу мы уже подготовили 10 пунктов временного размещения на базах гостиниц на территории Октябрьского района, левобережной стороны, Восточного, Загорска, которые находятся не в зоне ЧС. Пункты рассчитаны на 400 человек. В первую очередь мы готовим для жителей ста домов, которые у нас по верхнему розливу. На данное время у нас уже в 45 домах по Железнодорожному району слив произвели. Сейчас будем с жителями отрабатывать. Если кто желает, будем расселять по гостиницам», — пояснил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Всего, по его словам, подготовлено 400 тепловых приборов. Если понадобится больше, магазины согласились предоставить их под гарантийные обязательства.

«Для организации переселения подключаем спасателей, волонтеров. Прежде всего обратим внимание на дома, где живут ветераны, пожилые, многодетные семьи», — отметил Валерий Вильдавский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сегодня, 23 декабря 2021 года случилась авария: в результате возгорания кабелей отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции.

Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. Ситуацию осложняют сильные морозы: ночью температура воздуха опускалась ниже 30 °C. Прокуратура проводит проверку.

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