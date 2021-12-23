Москва, , 08:33 — REGNUM Российский Минздрав зарегистрировал противокоронавирусный препарат «Мир-19», разработанный медико-биологическим агентством (ФМБА). Он предназначен для ингаляций и введения через нос, говорится в сообщении ФМБА.

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В агентстве уточнили, что регистрацию в Минздраве препарат, разработанный по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, прошёл 22 декабря. Создали его специалисты Института иммунологии ФМБА.

«Название препарата расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК», а действие основано на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса», — говорится в сообщении.

Доклинические исследования показали, что препарат снижает коронавирусную нагрузку в 10 тыс. раз, при этом он воздействует именно на вирус — побочных реакций у пациентов не выявлено.

Также препарат применяли в «красной зоне» для лечения пациентов с COVID-19 средней степени тяжести. «Мир-19» показал свою эффективность в сравнении со стандартной терапией.

Предназначен препарат для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он прекращает репликацию вируса и не даёт болезни развиться до самых тяжёлых форм. Также «Мир-19» предотвращает пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФМБА ранее испытали препарат «Мир-19» на себе.

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