Оренбург, 23 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В одной из гимназий Оренбурга больных детей вызвали писать контрольные. Об этом пишут СМИ.

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Как пишет 56orb, разговор об этом зашёл в родительском чате. Болеющих детей попросили явиться в образовательное учреждение для написания итоговых контрольных работ. Этот диалог закончился скандалом.

Журналисты обратились в администрацию города и там пообещали разобраться в ситуации. Отметим, что ранее школьники обучались дистанционно. К очным занятиям они приступили 20 декабря.