Париж, , 08:21 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 84,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 84 272 новых заразившихся SARS-CoV-2 и этот показатель является рекордным. При этом больше носителей коронавируса во Франции было выявлено только в ноябре 2020 года — 86,8 тыс. заразившихся.

Также уточняется, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 170 пациентов.

Отметим, рост числа заразившихся коронавирусом происходит в момент, когда французские власти заявляют о высоком уровне вакцинации от нового заболевания.