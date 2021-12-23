Москва, , 08:19 — REGNUM В Москве 23 декабря начнут спадать морозы, сообщает центр погоды «Фобос».

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

"Сегодня инициатива в атмосфере Центральной России станет переходить к промежуточному гребню антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, и морозы ощутимо спадут», — рассказали синоптики.

В столице будет облачно с прояснениями, утром возможен снег. Столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза, в Подмосковье — до 14 градусов мороза. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.