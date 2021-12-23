Москва, , 08:21 — REGNUM Законопроект заксобрания Башкирии о защите граждан от произвола коллекторов Госдума может рассмотреть в апреле. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из примерной программы законопроектной работы на весеннюю сессию.

Сейчас в федеральном законе «О связи» не урегулирован порядок предоставления сведений об абонентах — юридических лицах.

«Между тем, на практике возникают ситуации, когда доступ к такой информации необходим для установления фактов правонарушения. Так, в адрес Федеральной службы судебных приставов регулярно поступают жалобы на действия коллекторских организаций. Порой коллекторы выходят за рамки правового поля и буквально терроризируют должников звонками и прямыми угрозами. Чтобы доказать факт правонарушения и принадлежность абонентского номера коллекторской организации, службе судебных приставов нужно иметь доступ к соответствующей информации», — приводит пресс-служба республиканского госсобрания слова председателя парламента Башкирии Константина Толкачева.и

Парламентарии обратили внимание на то, что нформация об абонентах является сведениями ограниченного доступа и могут передаваться без их согласия лишь в исключительных ситуациях. И эти ситуации перечислены в федеральных законах «Об исполнительном производстве», «О полиции», «О федеральной службе безопасности», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности» и некоторых других.

«Если порядок доступа к информации об абонентах-гражданах определен, то порядок получения данных об абонентах — юридических лицах нуждается в правовом урегулировании. Предлагаемый нами законопроект призван восполнить существующий пробел», — пояснил Толкачев.

Законопроект направлен в комитеты, комиссии и фракции Госдумы, в правовое управление аппарата Госдумы для подготовки заключения, в Совет Федерации, органам судебной и исполнительной власти для подготовки отзывов, замечаний и предложений.