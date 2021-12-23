Абакан, , 08:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 116 носителей коронавируса, выздоровели 582 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в правительстве республики.

Врач Yarregion.ru

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 43 человек, в Саяногорске — у 18, в Черногорске — у 14, в Абазе — у троих, в Сорске — у двоих.

С 1 января 2021 года в Хакасии выявили 35 444 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в регионе было подтверждено 115 случаев заражения, выздоровели 382 человека.

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