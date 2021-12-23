Птицеводческий завод в Чувашии получил банкротный иск
Чебоксары, 23 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Чувашии налоговая служба вышла с иском о банкротстве птицеводческого предприятия, расположенного в Канашском районе. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии
С заявлением в суд обратилась УФНС по Чувашии. Ответчиком является общество «Племенной птицеводческий завод «Канашский».
Налоговая служба просит суд признать предприятие банкротом, указав исковые требования в размере 725 818 рублей 47 копеек.
Иск зарегистрирован в суде 21 декабря. Дело пока не принято в производство.