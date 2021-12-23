Москва, 23 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. По итогам дня 22 декабря баррель нефти марки Brent подорожал на 2,08% до $75,53. Цена повышалась до $75,62, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Noonpost.net Нефтедобыча

Активный рост котировок наблюдался на американской сессии после публикации отчета Минэнерго США, а также новостей о новом штамме «Омикрон».

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на отчетной неделе упали на 4,7 млн баррелей (прогноз был 3,9 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 5,5 млн баррелей (прогноз был +600 тыс. баррелей), запасы дистиллятов — на 400 тыс. баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей). Добыча нефти уменьшилась на 100 тыс., до 11,6 млн баррелей в сутки.

Согласно последним исследованиям и предварительных данных из Южной Африки, а также Эдинбургского и Стратклайдского университетов, новый штамм с меньшей вероятностью приведет пациентов в больницу, чем штамм «Дельта».

Сегодня, 23 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $75,49 (-0,05%). У покупателей отличное настроение.

Техническая картина благоприятная для продолжения восходящего движения к уровню $77,40. От него стоит ожидать нисходящей коррекции на 2−3 дня.

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