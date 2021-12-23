Якутск, 23 декабря 2021, 08:20 — REGNUM Корреспондент НВК «Саха» Айсена Бурнашева намерена задать президенту РФ Владимиру Путину вопросы о том, будет ли выделено финансирование на Ленский мост и когда начнётся его строительство. Об этом она хочет спросить главу государства на большой пресс-конференции, которая состоится 23 декабря, сообщило ЯСИА.
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Она уверена, что у журналистов из Якутии есть реальный шанс получить микрофон в руки и поговорить с Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, доля финансирования Ленского моста из бюджета Якутии не будет увеличиваться, заявил 15 декабря в своём послании глава региона Айсен Николаев. Он назвал этот проект важным для всей России.