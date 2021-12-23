Якутск, 23 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Корреспондент НВК «Саха» Айсена Бурнашева намерена задать президенту РФ Владимиру Путину вопросы о том, будет ли выделено финансирование на Ленский мост и когда начнётся его строительство. Об этом она хочет спросить главу государства на большой пресс-конференции, которая состоится 23 декабря, сообщило ЯСИА.

Алексюнина Татьяна Проект Ленского моста

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«Круглогодичную транспортную доступность в Якутии сможет обеспечить Ленский мост. Этот вопрос актуален как никогда. Я сама родом из Нижнего Бестяха, поэтому не понаслышке знаю о всех тонкостях «путешествия» с правого берега на левый. Летом и осенью — это паромы и теплоходы, зимой — ледовая переправа, а весной в половодье сообщения практически нет. Мост стоит огромных денег. Будет ли федеральное софинансирование? Каков будет его объём? И когда стартует строительство Ленского моста? Эти вопросы на первом месте», — сказала Айсена Бурнашева.

Она уверена, что у журналистов из Якутии есть реальный шанс получить микрофон в руки и поговорить с Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, доля финансирования Ленского моста из бюджета Якутии не будет увеличиваться, заявил 15 декабря в своём послании глава региона Айсен Николаев. Он назвал этот проект важным для всей России.