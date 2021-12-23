Петропавловск-Камчатский, 23 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. На Камчатке за год выявили 14 046 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 40 человек (днём ранее — у 39), а год назад 23 декабря оперативный штаб края заявлял, что за 24 часа зарегистрировано 77 новых носителей коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на Камчатке выявили 23 529 случаев заражения коронавирусом, на 23 декабря 2020 года — 9483 случая.

Ещё 53 пациента были выписаны врачами в связи с полным выздоровлением. Всего в крае успешно справились с болезнью 17 889 человек.

Продолжают проходить лечение в стационарах 156 больных COVID-19. В госпиталях развернуто 270 коек, из них свободными остаются 114. Год назад коечный фонд для носителей коронавируса в крае составлял 720 коек.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за год на Камчатке скончались от COVID-19 422 человека. На 23 декабря 2020 года в крае было зарегистрировано 82 летальных исхода, на 23 декабря 2021 года — 504.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Чукотки отмечают снижение заражений коронавирусом на фоне высокого темпа вакцинации. За последние двое суток не выявлено ни одного нового носителя SARS-CoV-2.