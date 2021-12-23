Пекин, , 08:13 — REGNUM Оргкомитет зимней Олимпиады 2022 года в Пекине сожалеет об отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), объединяющей хоккеистов США и Канады, направить своих игроков на олимпийский турнир. Об этом замглавы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр Хуан Чунь 23 декабря заявил в ходе пресс-конференции.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

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Пресс-служба НХЛ 22 декабря объявила о неучастии игроков её клубов в зимней Олимпиаде 2022 года, которая пройдёт в Пекине в феврале. Основанием для этого послужила ситуация в НХЛ с распространением коронавируса, что уже привело к приостановке с 23 по 26 декабря всех встреч и тренировок.

Хуан Чунь «Из-за пандемии они не смогли принять участие в соревнованиях. Мы выражаем сожаление по этому поводу».

Пекинский чиновник подчеркнул, что оргкомитет Игр предпринимает максимальные усилия для недопущения вспышки COVID-19 в ходе Олимпиады.

Напомним, что олимпийские состязания в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 9 февраля начнутся встречи хоккейного турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что будет очень жаль, если игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на Олимпийские игры в Пекине.

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