Джакарта, , 08:13 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Соронге, провинции Западное Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Эпицентр землетрясения находился в море, в 38 км от города Соронг. Очаг землетрясения произошло на глубине 4 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

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