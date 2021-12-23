Москва, , 08:11 — REGNUM За прошедшие девять месяцев текущего года в России было зарегистрировано почти на 140 тыс. браков больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 23 декабря следует из данных российского Минюста.

Свадьба

Согласно этим данным, которые приводит RT, за девять месяцев нынешнего года в стране зарегистрировали 721 077 браков, а за такой же период в 2020 году их было зарегистрировано 581 320.

В то же время, в Миюсте уточнили, что за указанный период в России было зарегистрировано 481 176 разводов, что на почти на 80 тыс. больше, чем за девять месяцев прошлого года, когда их было зарегистрировано 401 339.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила передать Минтруду полномочия в сфере семейной политики.