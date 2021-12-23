Москва, 23 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Никаких ПЦР-тестов на коронавирус для допуска к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2022 году не потребуется. Об этом рассказал 23 декабря журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Government.ru Глава Рособрнадзора Анзор Музаев

Музаев пояснил, что введение ПЦР-тестирования усложнит процесс сдачи ЕГЭ, при этом в таком тестировании нет особой надобности. По словам главы Рособрнадзора, мир уже «два года живёт в ковиде», большая часть работников образования уже привиты, либо переболели COVID-19. По этой причине можно предположить, что у большей части учителей уже есть иммунитет к заболеванию и смысла в ПЦР-тестировании нет, особенно на фоне появления нового штамма.

При этом Музаев уточнил, что будут в обязательном порядке соблюдаться рекомендации специалистов, введённые ещё два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса.