Москва, , 08:10 — REGNUM Торги 22 декабря открылись укреплением по рублю на фоне возросшего аппетита к риску и налогового периода? заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

На американской сессии позиции рубля поддерживались общим ослаблением доллара, повышением фондовых индексов в Европе и США, а также ростом нефтяных котировок

По итогам дня рубль подорожал к доллару, сдав позиции единой валюты и британского фунта.

Пара снизилась доллар/рубль на 0,29%, до 73,74 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,26%, до 83,55 руб., фунт/рубль — на 0,36%, до 98,55 руб.

Спрос на рисковые активы вырос на новостях об «Омикроне». Согласно последним исследованиям и предварительных данных из Южной Африки, а также Эдинбургского и Стратклайдского университетов, новый штамм с меньшей вероятностью приведет пациентов в больницу, чем штамм «Дельта».

Пара доллар/рубль снижалась до 73,60 руб. Цена на нефть восстановилась до $75,62 за баррель на фоне сокращения запасов нефти.

Сегодня, 23 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $75,39. Цена немного снизилась после вчерашнего роста.

Учитывая, что торговые объемы уменьшаются перед рождественскими и новогодними праздниками, то на нефтяном рынке возможны резкие падения с отскоками вверх.

Доллар в Азии торгуется снижением и сегодня ожидается продолжение нисходящего движения до 73,25 руб.

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