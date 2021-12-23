Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM В Бурятии, где в самые морозы (температура ночью опускалась ниже 30 °C) произошла авария на ТЭЦ-1, будет проведена прокурорская проверка. Как сообщает сегодня, 23 декабря, сайт республиканской прокуратуры, надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении.

ТЭЦ Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате возгорания кабелей пришлось отключить четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции. В Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем, глава республики Алексей Цыденов признал: «ограничение подачи тепла будет».

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