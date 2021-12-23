Новосибирск, 23 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Новосибирске на тренировочной арене нового ледового дворца спорта завершается монтаж фальцевой кровли, полностью смонтирован индивидуальный тепловой пункт, оформляются необходимые документы для запуска тепла. Об этом сообщило министерство строительства Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

На объекте установлено и подготовлено оборудование индивидуального теплового пункта. На финишной прямой — обустройство кровли на тренировочной арене, на основной арене кровельные работы в полном разгаре. Почти завершена установка каркаса уникальных витражей основной арены, параллельно ведётся остекление конструкций.

Также ведётся монтаж навесных фасадов, возводятся кирпичные и гипсокартонные перегородки, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, хладоснабжения, обустраиваются вспомогательные помещения.

Ранее Ростехнадзор сообщал, что работы на объекте ведутся с отставанием от графика.

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