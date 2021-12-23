Владивосток, 23 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Фокино и посёлке Новый Надеждинского района Приморья продолжается строительство газовых котельных. Новые объекты заменят старые мазутные теплоисточники, повысив качество и надежность теплоснабжения тысяч потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Duribass Газовая котельная

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В Новом залили бетоном фундаментную плиту под котельную — стройка не останавливается даже в морозы. Монтаж оборудования начнется после того, как бетон достигнет необходимой прочности. Сама же котельная уже доставлена на стройплощадку.

Продолжается заливка бетонных фундаментов под четыре котла будущей котельной и в Фокино. С завода пришли первые два резервуара под резервное топливо и четыре водогрейных котла.

Завершить строительство объектов и провести пусконаладочные работы планируется в начале 2022 года. Эти котельные могут работать как на газе, так и на мазутном топливе.

Отмечается, что уже четыре газовых котельных работают в Уссурийске, в планах строительство двух котельных в Находке, которые заменят 11 мазутных.

«Строительство котельных синхронизировано с прокладкой газопроводов. Для края важно, что компания-концессионер наряду с полной реконструкцией теплосетей занялась переоснащением и строительством новых объектов теплоснабжения», — добавила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году продолжится газификация Приморья — на данный момент уровень подключений составляет 24%. По состоянию на 1 декабря потребление природного газа в регионе составило 1,4 млрд кубометров в год.