Челябинск, , 08:06 — REGNUM В Челябинске местного жителя будут судить за наезд на ребёнка на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокат электросамокатов

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Авария произошла 13 августа. На улице Гагарина 36-летний гражданин наехал на пятилетнего мальчика. Ребёнок в результате упал и получил тупую травму головы.

Гражданин на электросамокате скрылся. Но в октябре он был задержан и признал свою вину. Теперь кроме уголовной судимости с него могут взыскать 225 тыс. рублей. В эту сумму входят расходы на лечение и реабилитацию ребёнка, а также моральный вред.