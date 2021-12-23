Кагосима, Япония, , 08:05 — REGNUM Пуск ракеты-носителя H-2A, которая должна доставить на околоземную орбиту спутник связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat, был осуществлен 22 декабря с космодрома Танэгасима в японской префектуре Кагосима. Об этом передает телеканала NHK.

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

Аппарат удалось успешно доставить в космос, несмотря на часовую задержку старта из-за дополнительной проверки безопасности. Изначально пуск планировалось провести 21 декабря, но он был перенесен из-за плохой погоды. Указанный пуск стал пятой по счету подобной операцией с использованием H-2A.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря с МКС на Землю вернулся корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристам Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также с российским космонавтом Александром Мисуркиным.

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