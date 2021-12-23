Ташкент, 23 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-ноябре 2021 года составил 37,9 миллиардов долларов, сообщает Госкомстат республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Внешнеторговый оборот вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что экспорт страны за 11 месяцев составил 15,4 миллиардов долларов, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Импорт вырос на 19,7% — до 22,4 миллиардов долларов.

«Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось до 7 миллиардов долларов, при этом в январе-сентябре 2020 года сальдо составляло 4,5 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.