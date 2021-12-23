Уфа, 23 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Метель ожидается в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

Сообщается, что днем 23 декабря в республике ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в некоторых районах ожидается метель, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы.

Температура воздух в Башкирии днем может опуститься до — 21 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 и 25 декабря в Башкирии ожидаются морозы до — 30 °C.