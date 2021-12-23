Москва, , 08:02 — REGNUM Уровень сложности и содержание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется упрощать из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2022 году. Об этом 23 декабря заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Музаев Obrnadzor.gov.ru

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«Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 году — ред.) не меняли, и сейчас не собираемся», — приводит его слова ТАСС.

Также Музаев отметил, что в Рособрнадзоре не видят причин для отмены ЕГЭ по базовой математике в 2022 году из-за нового заболевания.

«Два года показали, что мы научились жить и в ковиде, сдавать экзамены научились. Нет таких предпосылок», — указал глава Рособрнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Италии не намерено продлевать зимние школьные каникулы в целях борьбы с распространением коронавируса.