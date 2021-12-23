Чебоксары, , 07:59 — REGNUM 24 декабря в Поволжье в двух городах планируется открытие стелы в честь присвоения статуса «Город трудовой доблести». Торжественные церемонии состоятся в Чебоксарах и Ульяновске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стела «Ульяновск – город трудовой доблести» Ulmeria.ru

В столице Чувашии открытие памятного сооружения ранее переносилось, окончательная дата назначена на 24 декабря. 26-метровая стела «Чебоксары — город трудовой доблести» установлена в центре столицы у здания главпочтамта.

В Ульяновской области откроют мемориальный комплекс «Ульяновск — город трудовой доблести», центральным элементом которого станет 12-метровая стела. После церемонии будет организован экскурсионный «Трамвай Победы».

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин отмечает, что во время Великой Отечественной войны 160 ульяновцев стали героями Советского союза, многие удостоены ордена Трудового Красного Знамени:

«Новый мемориальный комплекс — дань глубокого уважения труженикам тыла, военным, медицинским работникам, всем тем, кто храбро сражался за победу советского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Этого статуса удостоены указом президента России Владимира Путина 44 города. В том числе в 2020 году он присвоен Ульяновску, в 2021 году — Чебоксарам.