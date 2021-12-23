Биробиджан, , 08:02 — REGNUM В Еврейской АО, где местами столбик термометра опустится до — 40 градусов, предпринимают меры во избежание ЧП на объектах ЖКХ. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе правительства региона.

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«Природа продолжает испытывать Еврейскую автономную область на прочность. В связи с аномально холодной погодой ожидаемым рискам подвержены все сектора экономики, начиная с объектов ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и транспорта. Особое внимание также будет уделено работе с населением насчет превышения нагрузок на электросети и печи при обогреве жилья и автомобилей», — отметил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по ЕАО Анатолий Панов.

Он предупредил о рисках, возникающих в работе общественного транспорта, и рекомендовал обеспечить водителей междугородних автобусов средствами связи. Кроме того, может возникнуть дополнительная нагрузка на медицинские организации из-за вероятности обморожений. Организациям ЖКХ дано распоряжение организовать дежурство на объектах и создать аварийные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремальные морозы также пришли в Амурскую область. Синоптики обещали, что 23 декабря температура воздуха в регионе опустится местами до — 40−45 градусов.