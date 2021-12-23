Токио, 23 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Японские власти намерены уточнить, действительно ли военнослужащие армии США при прибытии на японскую территорию не сдают ПЦР-тесты на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники в правительстве Японии.

Nationalguard.mil Солдаты Японии и США на военных учениях

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«Этот вопрос сейчас выясняется», — заявил он.

Других комментариев по этому вопросу источник не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что приезжающие в Японию американские военнослужащие не проходят ПЦР-тесты на выявление COVID-19, что очень беспокоит японские власти. Он добавил, что на военной базе США на острове Окинава зафиксировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом нового типа.