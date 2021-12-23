Чита, 23 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 759 (+229 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 82 514 пациента (+504 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2108 человек (вновь +7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 124 находятся в тяжёлом состоянии (-2 за сутки), 41 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+10 за сутки).

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