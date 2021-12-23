Октябрьский район, Приморский край, , 07:59 — REGNUM В Октябрьском районе Приморья ученик 5 класса закурил на уроке электронную сигарету. Учитель обратилась в полицию.

Никифорос Литрас. Курящий ребенок

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Проблемный пятиклассник регулярно срывал уроки, задирался к детям, выводил из терпения учителей.

«Чашу терпения педагога переполнила его очередная выходка, когда он прямо на занятии начал демонстративно курить электронную сигарету. Школьник на замечания учителя ответил грубостью, а затем ещё и попытался поджечь зажигалкой волосы сидящей впереди девочки. Только после этого учитель выпроводила школьника из класса и пожаловалась на него в полицию», — написала «Комсомольская правда — Владивосток».

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних взяли малолетнего хулигана на заметку и начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске учитель применил к ученику силу и с крепким словцом вытолкал из кабинета — пользователи в сети действия преподавателя практически единодушно поддержали, а СУ СК РФ по Хабаровскому краю проводит процессуальную проверку.