Оттава, , 07:51 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки вновь зафиксировали рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 14 934 человека, передает телеканал CTV.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что впервые с февраля 2020 года за одни сутки выявляют столько носителей SARS-CoV-2. В связи с этим главы ряда провинций Канады решили ужесточить ограничительные меры, а также усилить кампанию по ревакцинации населения.

По данным телеканала, трое сотрудников аппарата и трое сотрудников служб безопасности премьер-министра Канады Джастина Трюдо заболели COVID-19. Эксперты связывают рост заболеваемости в Канаде с появлением штамма «Омикрон», который начал стремительно распространяться по стране. К настоящему времени на канадской территории подтвердили уже 2360 случаев заражения этой разновидностью коронавируса.

Наиболее высокие показатели по заболеваемости в Канаде приходятся на провинцию Квебек. Там за сутки выявили рекордное с начала пандемии число носителей SARS-CoV-2 — 6361 человека. Отмечается, что 80% из них оказались заражены штаммом «Омикрон».