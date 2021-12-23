Иркутск, , 07:51 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 23 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6 944 человека, причём 22 (-5) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 152 954 (+568 за сутки). Госпитализирован 3281 (-77 за сутки).

В то же время излечились 123 699 пациентов (+859 за сутки).

Ещё 578 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1за сутки).

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