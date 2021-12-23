Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM На Среднем Урале отменили часть пригородных маршрутов. Такое решение приняли сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы из-за сильных снегопадов, сообщают СМИ.

Снегопад

Дарья Драй © ИА REGNUM

Неблагоприятные условия не позволят работать маршрутам №103, №104. №104Е, №109, №109А и №112. Они возобновят перевозку пассажиров, когда спецслужбы расчистят дороги и в ГИБДД дадут разрешение на проезд автобусов.

Ранее, из-за сильного снегопада ограничили движение для грузового транспорта на трассе Екатеринбург-Серов. Там дороги уже расчистили. Движение грузовиков возобновили.