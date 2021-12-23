Новосибирск, 23 декабря 2021, 07:47 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 23 декабря, было получено сообщение о минировании станций метрополитена. Ситуацию взяла на контроль антитеррористическая комиссия (АТК) Новосибирской области.
«Специальные службы обследуют станции и подвижной состав метрополитена на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителя сообщения», — уточнили в АТК.
Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации метрополитена.