Каспийск, Дагестан, , 07:46 — REGNUM Три человека, включая несовершеннолетнего, пострадали в результате взрыва газа в одной из квартир многоэтажного дома в городе Каспийск в Дагестане 22 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Взрыв Niklas Freidwall

Пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. При этом несущие конструкции повреждены не были.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Кроме того, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в одной из квартир двухэтажного жилого дома в Калуге загорелся баллон с газом, после чего произошел взрыв. При инциденте серьезно пострадал 43-летний мужчина, которого взрывной волной выбросило на улицу.

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