Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM Телекомпания «Матч ТВ» выиграла конкурс на трансляцию церемоний открытия и закрытия Всемирных университетских игр в Екатеринбурге. Она стала оператором проведения важнейшего спортивного события. Об этом заявил генеральный продюсер компании Александр Тащин.

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(сс) StockSnap

Конкурс проходил в два этапа: квалификационный и творческий. Ко второму из них допустили только четырех участников. Голосование проходило в закрытом формате. Жюри не знало, кто является автором проекта. По словам организаторов, это позволило сделать выбор более честным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирные университетские игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Спортсмены разыграют 247 комплектов медалей.