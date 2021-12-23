Москва, , 07:46 — REGNUM На открытии торгов на Московской бирже курс доллара США к рублю понизился примерно на 13 копеек, до уровня 73,61 рубля. Это следует из данных площадки.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

После этого курс валюты совершал незначительные колебания и по данным на 07:41 мск, торгуется примерно на том же уровне.

Курс евро на открытии торгов вырос на 10 копеек, до 83,65 рубля, после чего незначительно понизился. В настоящее время он торгуется на уровне 83,45 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 декабря умеренным ростом, продолжая вчерашний позитивный тренд. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

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