Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM Свердловские рестораторы считают дискриминацией отмену медсертификатов в торговых центрах региона. Они написали письмо уполномоченной по защите прав предпринимателей Сверловской области Елене Артюх. Рестораторы просят бизнес-омбудсмена разобраться в дискриминации.

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По мнению бизнесменов, указ губернатора нарушает закон «О защите конкуренции». Ресттораторы возмущены тем, что теперь на фудкорты в ТЦ области можно попасть без медсертификата. Однако для посещения кафе и ресторанов, не находящихся в торговых центрах, предъявлять документ по-прежнему приходится. Предприниматели считают, что указ ставит их в неравное положение на рынке по сравнению с владельцами заведений на фудкортах. Бизнесмены планируют направить письмо в антимонопольную службу и прокуратуру.

Напомним, с 22 декабря по 20 января попасть в торговые центры Свердловской области можно без предъявления медсертификата. Соответствующий указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев.