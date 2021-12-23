Улан-Удэ, , 07:44 — REGNUM В связи с аварией на ТЭЦ-1 в Бурятии, где ночные температуры воздуха уже опустились до минус 30 градусов, глава республики Алексей Цыденов признал: «ограничение подачи тепла будет». Его слова 23 декабря цитирует пресс-служба республиканского правительства.

ТЭЦ

Для устранения неполадок привлечены все специалисты, которые необходимы для скорейшей ликвидации этой аварии. на объекте работают аварийные бригады ТЭЦ-1 и ТГК-14, подключены бригады МРСК Сибири.

«Надеемся, это будет недолго, сейчас определяется, на сколько это будет. В первую очередь под ограничения попадает Железнодорожный район, поэтому мы обратились сейчас ко всем, чтобы дети оставались дома, не ходили в детский сад, школа у нас и так на дистанционном обучении. Поэтому определённая просьба к вам, уважаемые жители, сейчас детей оставить дома. Второе, все ресурсы, которые необходимы для того, чтобы ликвидировать аварию, были представлены незамедлительно», — подчеркнул глава республики.

Также, по его словам, в предварительном порядке уже подано напряжение в котлы, разрабатывается схема параллельного энергоснабжения. Все финансирование, которое нужно будет для ликвидации, в кратчайшие сроки будет представлено в полном объеме. Вся необходимая техника и оборудование, которую нужно закупить, будет закуплена как для ТГК-14, так и для минимизации последствий, в том числе и составной республики.

В настоящее специалисты оценивают сроки ликвидации и минимизации негативного воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, пришлось отключить четыре котла. Решением главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня.

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