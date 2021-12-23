Чебоксары, , 07:43 — REGNUM В Чувашии планируют в 2022 — 2023 годах отремонтировать участок дороги протяжённостью почти 9,2 км, на что выделено свыше 183 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дорога Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (организация, подведомственная региональному министерству транспорта). Речь идёт о ремонте дороги «Волга» — Козловка (участок 0+135 км — 9+400 км) в Козловском районе. Это участок протяжённость 9,181 км с шестиметровой шириной проезжей части.

На ремонт предусмотрено семь месяцев: первый этап работ — июнь 2022 года, второй — июнь — ноябрь 2023 года. Подрядчик должен будет демонтировать существующие сооружения, обновить дорожное полотно и пролегающие трубы, укрепить обочины, восстановить автобусные остановки, благоустроить территорию.

Гарантийные сроки после ремонта коммуникаций — шесть лет, верхнего слоя покрытия — четыре года, основания дорожной одежды — шесть лет.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 183 331 661 рубль. Средства выделяются из республиканского бюджета.

Заявки завершат принимать 24 декабря.