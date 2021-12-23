Чебоксары, 23 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Чувашии планируют в 2022 — 2023 годах отремонтировать участок дороги протяжённостью почти 9,2 км, на что выделено свыше 183 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (организация, подведомственная региональному министерству транспорта). Речь идёт о ремонте дороги «Волга» — Козловка (участок 0+135 км — 9+400 км) в Козловском районе. Это участок протяжённость 9,181 км с шестиметровой шириной проезжей части.

На ремонт предусмотрено семь месяцев: первый этап работ — июнь 2022 года, второй — июнь — ноябрь 2023 года. Подрядчик должен будет демонтировать существующие сооружения, обновить дорожное полотно и пролегающие трубы, укрепить обочины, восстановить автобусные остановки, благоустроить территорию.

Гарантийные сроки после ремонта коммуникаций — шесть лет, верхнего слоя покрытия — четыре года, основания дорожной одежды — шесть лет.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 183 331 661 рубль. Средства выделяются из республиканского бюджета.

Заявки завершат принимать 24 декабря.